Aksaray Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü 45 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...