Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...