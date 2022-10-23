İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü 27 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...