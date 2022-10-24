Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 sürekli işçi alımı için ilan yayımladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 29 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...