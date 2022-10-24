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Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:51 Son Güncelleme: 24.10.2022 10:51

İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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