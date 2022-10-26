İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 2 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 33. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...