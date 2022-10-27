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Giriş Tarihi: 27.10.2022 08:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 sözleşmeli destek personeli alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 sözleşmeli destek personeli alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 sözleşmeli destek personeli alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 sözleşmeli destek personeli alımı için ilan yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli destek personeli (Temizlik Personeli) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 sözleşmeli destek personeli alacak
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