Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Atatürk Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 28.10.2022 09:09

Atatürk Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Atatürk Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA