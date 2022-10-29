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Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:23

Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
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