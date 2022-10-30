Atatürk Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 58 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...