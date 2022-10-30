Büyükkabaca Belediye Başkanlığı şoför alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Büyükkabaca Belediye Başkanlığı şoför alımı için ilan yayımladı.

Büyükkabaca Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Isparta ili Büyükkabaca Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...