TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...