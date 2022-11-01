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Giriş Tarihi: 1.11.2022 10:05

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak
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