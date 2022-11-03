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Giriş Tarihi: 3.11.2022 08:30

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alacak
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