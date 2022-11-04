Balıkesir Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...