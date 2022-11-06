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Giriş Tarihi: 6.11.2022 09:00

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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