Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...