Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü ve Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...