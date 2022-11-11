Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 74 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında (İstanbul ve Edirne) 74 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...