Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli programcı ve çözümleyici alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sözleşmeli programcı ve çözümleyici alımı için ilan yayımladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) ile yapılacak sözlü sınav notu ortalaması esas alınarak aşağıda başvuru şartları belirtilen 34 sözleşmeli Programcı ve 11 sözleşmeli Çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...