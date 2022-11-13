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Giriş Tarihi: 13.11.2022 08:43 Son Güncelleme: 13.11.2022 08:43

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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