Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, 1 (bir) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 425 (dörtyüzyirmibeş) adet Sözleşmeli Tekniker olmak üzere toplam 426 (dörtyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 11 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...