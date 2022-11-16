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Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:53

Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
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