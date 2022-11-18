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Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:28

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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