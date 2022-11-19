Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...