Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...