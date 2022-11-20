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Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:29 Son Güncelleme: 20.11.2022 09:30

Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 31 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 1 Aralık 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
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