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Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:54

Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 36 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 36 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/YTU%20AYDEK%202021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
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