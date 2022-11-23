Kadir Has Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim üyesi alacak.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

