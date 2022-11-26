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Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:20 Son Güncelleme: 26.11.2022 09:22

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 memur alımı için ilan yayımladı.

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 memur alımı yapacak.

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Ocak 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklaynız...

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Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak
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