Orta Doğu Teknik Üniversitesi 40 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 40 araştırma görevlisi alımı yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...