Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 28.11.2022 08:59

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA