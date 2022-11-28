Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...