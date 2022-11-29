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Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:32

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 öğretim üyesi alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 75 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 75 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 öğretim üyesi alacak
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