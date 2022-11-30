Adalet Bakanlığı 406 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacağını açıkladı.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Adalet Bakanlığı 406 personel alımı başvuruları 5 Aralık tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri ise 16 Aralık tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.



BAŞVURU ŞARTLARI NE



Adalet Bakanlığı kadrolu psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alım şartları şöyle:



"2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak, psikolog kadrosuna atanabilmek için; psikoloji lisans bölümünden mezun olmak, pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak."