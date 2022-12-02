Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...