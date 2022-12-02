İçişleri Bakanlığı 80 İçişleri Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı 80 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı için ilan yayımladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 25 Ocak - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacak" ifadelerine yer verildi.
Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...