Boğaziçi Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 40 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...