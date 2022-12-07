Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Işık Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Işık Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...