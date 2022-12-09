Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer hazine kontrolörü alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, stajyer hazine kontrolörü alımı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece "Stajyer Hazine Kontrolörü" kadrosuna en fazla 5 (beş) Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...