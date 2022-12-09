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Giriş Tarihi: 9.12.2022 09:02 Son Güncelleme: 9.12.2022 09:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer hazine kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stajyer hazine kontrolörü alımı için ilan yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer hazine kontrolörü alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, stajyer hazine kontrolörü alımı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece "Stajyer Hazine Kontrolörü" kadrosuna en fazla 5 (beş) Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer hazine kontrolörü alacak
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