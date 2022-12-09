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Giriş Tarihi: 9.12.2022 09:13 Son Güncelleme: 9.12.2022 09:13

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre,İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 21 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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