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Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:34

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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