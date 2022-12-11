Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:19

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 tarihi olarak belirlendi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA