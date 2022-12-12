AFAD denetçi yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere denetçi yardımcısı alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı AFAD Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 (sekiz) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...