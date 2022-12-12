Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri AFAD il afet ve acil durum uzman yardımcısı alacak
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:10 Son Güncelleme: 12.12.2022 09:13

AFAD il afet ve acil durum uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere il afet ve acil durum uzman yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

AFAD il afet ve acil durum uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere il afet ve acil durum uzman yardımcısı alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı AFAD Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 29 (yirmi dokuz) adet kadroya İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD il afet ve acil durum uzman yardımcısı alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA