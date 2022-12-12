AFAD il afet ve acil durum uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere il afet ve acil durum uzman yardımcısı alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı AFAD Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 29 (yirmi dokuz) adet kadroya İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...