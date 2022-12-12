Çukurova Üniversitesi 71 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 71 öğretim üyesi alımı yapacak.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...