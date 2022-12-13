Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek'li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 11 sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 5 (Beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 tarihi olarak belirlendi. Ayrıntılar için tıklayınız...