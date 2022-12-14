Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...