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Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:41 Son Güncelleme: 15.12.2022 09:30

Gazi Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 41 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Gazi Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 41 öğretim üyesi alacak.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Gazi Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
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