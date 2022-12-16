Aksaray Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü 11 araştırma görevlisi alacak.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un 31.maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...