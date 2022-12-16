İstanbul Okan Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim üyesi alacak.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet dijital ortamda hazırlanmış dosyayı Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet dijital ortamda hazırlanmış dosya Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir. İngilizce Eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmektedir. Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademikpersonel-yonergesi-30072020rev3.pdf) " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 29 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...