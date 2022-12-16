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Giriş Tarihi: 16.12.2022 08:50

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim elemanı alacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 29 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
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